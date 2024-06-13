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COACH 財布　パスケース　カードケース
商品番号 A21663159715
商品名

COACH 財布　パスケース　カードケース
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 8,806 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH財布　パスケース　カードケースcoachアウトレットにて、新品購入しました。他にもいくつか購入しましたので、出費しました。写真撮影のため開封しましたが、一度も使用していません。コーチ直営アウトレットにて購入の正規品になります。アウトレット商品のため、細かな傷や汚れ、シワなどがついている場合がございます。細かい事が気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。■サイズ：約横10cm×約縦7cm■素　材：レザー■仕　様・スナップ開閉・札入れx1・カードポケットx3・外側にスナップ付き小銭入れ■付属品：なしすり替え防止のため、購入後の返品できません。他でも出品していますので、売り切れの場合はすみません。#COACH#財布#パスケース#カードケース
http://narcologia.ru/goods/response759442.html
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