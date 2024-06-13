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フェラガモ ガンチーニ シルバー バックル レザー 刻印ロゴ イタリア製
商品番号 O82907236397
商品名

フェラガモ ガンチーニ シルバー バックル レザー 刻印ロゴ イタリア製
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモガンチーニシルバーバックルレザー刻印ロゴイタリア製バックルが大き過ぎないサイズなので、ビジネスシーンでもお使いいただけます。◆サイズ◆幅：3.4ｃｍバックルの直径(縦)：4.3ｃｍ◆付属品◆なし◆状態◆バックルに小傷は少々ありますが、目立った傷や汚れもなく、まだまだ気持ち良くご愛用いただけます。素人検品なので見落としがあるかもしれません。気になる点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒あくまでも中古品なので、ご理解の上お買い上げいただけますようよろしくお願いいたします。
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