

VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！



VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！ VANS SHOES AUTHENTIC BLK/BLK 新品未使用、送料込み！

☆商品が売り切れてる場合もありますので、購入前に必ずコメントを下さい、在庫確認をします、宜しくお願い致します！AUTHENTICBlack/Black新品未使用です！今からの季節にどうでしょう！SIZE24.52525.52626.5272828.5293032cmシューズの製法上、接着剤の付着や縫製のズレ歪みがある場合がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。*他でも出品しているため購入希望な方は、プロフィールを読んでからコメントを宜しくお願い致します。素材···キャンバスカラー···ブラック柄・デザイン···無地履き口···紐スニーカー型···ローカット