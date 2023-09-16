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★状態〇★ スティングレイ 財布 ウォレット サイフ エイ革 Stingray
商品番号 Q92600357513
商品名

★状態〇★ スティングレイ 財布 ウォレット サイフ エイ革 Stingray
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

更新日2023/09/16**購入前にコメント下さいガレージに保管****しているので在庫、状態確認を行って　　****ご連絡致します　　　　　　　　　　　　****確認なしにご購入頂き、欠品や不備が　　****あった場合のキャンセルは購入者都合に　****なりますのでご了承下さい　　　　　　　**【　商品名　説明　】スティングレイ財布全長約19cmサイフエイ革Stingray【　状　態　】[　]S　未使用品、または未使用に近い美品[〇]A　中古品　きれい[　]B　中古品　使用感あり[　]C　中古品　状態悪い[　]J　ジャンク　部品取り、修理要等【　注意事項　＆　お願い　】※ご購入頂く場合は当方プロフィールの事項をご了承　頂いたものと致しますzakka-230811-05100
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