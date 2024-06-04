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【新品未使用】スラムダンク　あれから10日後Tシャツ Mサイズ
商品番号 G81497641940
商品名

【新品未使用】スラムダンク　あれから10日後Tシャツ Mサイズ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スラムダンクあれから10日後　Ｔシャツ　未使用未開封　です。※画像1は参考画像です。2010年に大阪でやっていた最後の漫画展で購入しました。2004年に神奈川県の廃校で3日間のみ開催された「あれから10日後」にデザインされた限定Tシャツ(湘北5人ver.)です。お探しの方は是非！！開封していないので汚れ等分かりませんが、外から見た感じでは汚れ等はないように思います。実家にて長期保管していました。商品説明桜木　流川　赤木　三井　宮城レギュラーメンバー送料込み　匿名発送でお送りいたします。お急ぎの方はコメントからお問い合わせくださいなるべくご希望に添えるようにいたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture194769.html
http://narcologia.ru/goods/septet469319.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming433492.html
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