【未使用級】MAISON MARGIELA マルジェラ コインケース

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商品詳細
大手リサイクルショップで購入致しました。状態はよく、未使用に近いものとなっておりますので、写真にてご確認願います。※あくまでも、中古品としてご理解願います。シボ加工を施した上質なレザーにブランドロゴが印象的なコインケース。ポケットにも忍ばせやすいコンパクトなサイズ感となります。ブランド MAISONMARGIELA(メゾンマルジェラ)アイテム 小銭入れ・コインケースモデル S55UI0301P4479サイズ(cm)縦6.5横7.5マチ1.5カラー ブラックスペック 牛革100％ madeinITALY付属品 ブランド箱カラー···ブラック素材···本革
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