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【未使用級】MAISON MARGIELA マルジェラ コインケース
商品番号 F93327930513
商品名

【未使用級】MAISON MARGIELA マルジェラ コインケース
ブランド名 エムエム6メゾンマルジェラ
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大手リサイクルショップで購入致しました。状態はよく、未使用に近いものとなっておりますので、写真にてご確認願います。※あくまでも、中古品としてご理解願います。シボ加工を施した上質なレザーにブランドロゴが印象的なコインケース。ポケットにも忍ばせやすいコンパクトなサイズ感となります。ブランド　　　MAISONMARGIELA(メゾンマルジェラ)アイテム　　　小銭入れ・コインケースモデル　　　　S55UI0301P4479サイズ(cm)縦6.5横7.5マチ1.5カラー　　　　ブラックスペック　　　牛革100％　　　　　　　madeinITALY付属品　　　　ブランド箱カラー···ブラック素材···本革
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