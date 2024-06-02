MAISON KITSUNE × ADER ERROR アーダーエラー　Tシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋【ブランド】MAISONKITSUNÉXADERERROR【サイズ】A1【カラー】ブラック 黒【付属品】なし【使用回数】数回詳細は写真にてお撮りしましたのでご確認宜しくお願い致します。※ショップで販売している商品は全て正規品であります。過去に多数のハイブランド品をお譲りしましたが、正規品以外であったことは一度もありません。多くのお客様に満足して頂いていると自負しております。※レシートやギャランティーなどは並行輸入品の為ございません。また\"偽物ですか？\"\"ギャランティーはありますか？\"等の質問は返答しませんので予めご了承ください。※わたしの写真、商品の説明を無断使用して出品している方がいますが、こちらが本物です。