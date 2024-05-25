美品22SS Maison Margiela 財布 マネークリップ 901N▲

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MaisonMargielaメゾンマルジェラマネークリップレザーコンパクトウォレット財布二つ折りS35UI0447です。シーズン：2022SS定価：39600円素材：CALFLEATHER型番：S35UI0447P4479生産国：MADEINITALY購入先：メゾンマルジェラ公式オンラインストアサイズ：フリー、横11.5、縦8.5cm程度(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)ボディにお馴染みの4本ステッチをあしらったマネークリップ付きウォレット。カードポケットとジップポケットを装備した便利な仕様になります。使い勝手の良さはもちろんのこと、ステイタス感も満たす洗練されたデザインに仕上がっております。素材はシボ感のあるカウレザーを採用。様々なタイプのマネークリップが出ておりますが、表面にロゴが入った物は人気があります。国内正規品。とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。状態は美ユーズド品で綺麗です。特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。箱、タグ、マルジェラジャパンのカードタグ付き。当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。トラブルを避けるため、神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り