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【美品】ポールスミス 牛革　二つ折り財布　ネイビー
商品番号 K64988225732
商品名

【美品】ポールスミス 牛革　二つ折り財布　ネイビー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど使用しましたが他のものに買い替えたので出品致します。ブランド名ポールスミスPaulSmithジップウォレット牛革ネイビー正規店購入箱あり柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り
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