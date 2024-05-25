美品 USA製 Brooks Brothers 花柄 小紋柄 ネクタイ ブラウン

◆商品詳細◆BrooksBrothersブルックスブラザーズ花柄小紋柄ジャガードネクタイ光沢あり◆カラー◆ブラウン茶◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9.5◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。正面真ん中あたりほとんど目立ちませんが糸引きあります。写真でご確認ください。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー



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