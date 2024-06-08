ホノルル購入 クロムハーツ CHプラス スクロールロゴプリント 半袖 Tシャツ

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⇢海外正規品CHROMEHEARTSクロムハーツCHプラススクロールロゴ胸ポケット付半袖Tシャツ-商品詳細-サイズ:Sカラー:WHITE(ホワイト)白*採寸:着丈約66cm身幅約48cm肩幅約42cm袖丈約19cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。素材:-購入場所:クロムハーツホノルル-商品説明-首元•両肩•背中に黄ばみ毛玉•毛羽立ち所々にシミが複数箇所あります。※横のタグ切ってしまったので1枚しかありません。※状態等は写真を参考にお願い致します。⇢▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。状態等は商品説明に記載しておりますので最後までお読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。▶︎当方の出品商品は全て正規品です。偽物は一切販売致しません。少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。