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10 NIKE エアズーム ペガサス
商品番号 J93105741603
商品名

10 NIKE エアズーム ペガサス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

リオ・デ・ジャネイロで開催されるオリンピックをセレブレイトするナイキスポーツウェアの2016オリンピックコレクションからエアズームペガサス92が発売！エアペガサス92をリマスター、アップデートしたエアズームペガサス92。アッパーにUSAカラーを落とし込みゴールドのアクセントを加えたデザインに！オリンピックコレクションでは初ラインナップとなっています。サイズ★25.5㎝1回履きました。特に目立つ難はありません。
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