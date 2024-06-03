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【マイケルコース】★未使用保管品★ベルト★
商品番号 P22497854881
商品名

【マイケルコース】★未使用保管品★ベルト★
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マイケルコース】＊メンズベルト＊気品あるシルバー金具＊幅3.3cm＊長さ128.5cm(ロゴ部分を入れず〜ベルト穴・最大までは118.5cm)※短くする分には調整可能な作りだと思います。＊ブラウンロゴ＊本体のみ★直営店の新品のお品をプレゼントでいただきましたが、大事にしすぎて使えず未使用保管品です。ベルト穴を見ていただけたら分かると思います。保管時に革の部分に薄い線傷が1ヶ所裏側についてしまいました。ロゴの金具はピカピカですが、薄い小傷が多少あります。保管品であることを理解していただけましたら、大変綺麗な状態です。未使用品ではございますが、一度は人の手に渡ったお品です。ご了承の上、ご検討下さい。大人な存在感がある素敵なベルトです★◆発送はらくらく⇄ゆうゆうのどちらかになります。カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/slide99287.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial800316.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric822945.html
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