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- 80s HARLEY DAVIDSON Tシャツ オモシーチャンネル ビンテージ
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商品詳細
80年代肩幅/51cm身幅/53cm着丈/75cmデッドストックコンディションJERZEESボディ80年代のハーレーダビッドソンのTシャツです。状態はかなり良く、タグの綺麗さや生地の状態からデッドストック、もしくはそのレベルかと思われます。全米のディーラーの中でも最も有名なディーラーの一つであるFlorida州Daytonabeachに所在するROBISONHARLEYDAVIDSON。最近ではYouTuber、タトゥーアーティストとして活躍するTATOOSTADIOYAMADAの山田レンさんの着用で人気の高まりを見せています。前後共にフロリダを感じさせるパームツリーのプリントとハーレーらしいイーグルのプリントが目を引く一枚。ボディのネームから80年代のものと推測できます。コンディションも良好でデッドストック、もしくはそれに近いと見えます。古着ブームも相まってハーレー系のアイテムは取り分け価格の高騰が目立ちます。またこの年代のデッドストック品、状態の良いものはほとんど見かけることが無くなってきました。この機会に是非ご検討下さい。TATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNEL山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツCheetahsissybarシーシーバーパンヘッドナックルヘッドショベルヘッドWTAPTENDERLOINRATS
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