ダンヒルベルト(メンズ)　ダンヒル　本皮　リバーシブル

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ブランド...ダンヒル素材...本革 (リバーシブル)カラー...ブラック (ブラウン)ベルトサイズ...2.9cm×105.5cm バックルサイズ...4.5cm×3.5cm※素人計測のため多少の誤差はご容赦下さい、バックルには傷や汚れはありません。ベルトは使用感がありますので予めご承知おき下さい。ご購入後にお気に入りのベルトに交換いただければと存じます。※完璧を求める方や繊細な方のご購入はお控え下さい。