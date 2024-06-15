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ダンヒルベルト(メンズ)　ダンヒル　本皮　リバーシブル
商品番号 J50015171113
商品名

ダンヒルベルト(メンズ)　ダンヒル　本皮　リバーシブル
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド...ダンヒル素材...本革　(リバーシブル)カラー...ブラック　(ブラウン)ベルトサイズ...2.9cm×105.5cm　バックルサイズ...4.5cm×3.5cm※素人計測のため多少の誤差はご容赦下さい、バックルには傷や汚れはありません。ベルトは使用感がありますので予めご承知おき下さい。ご購入後にお気に入りのベルトに交換いただければと存じます。※完璧を求める方や繊細な方のご購入はお控え下さい。
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