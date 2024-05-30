80s ★ チャンピオン　USA製　トリコタグ

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［商品説明］USA製 チャンピオンヴィンテージTシャツ若干の薄汚れありシミあり［商品の状態］古着慣れしている方であれば問題ないと思いますがUSEDをご理解できる方でお願いします。画像をよくご覧になって気になる点はご質問ください。［サイズ］XL・肩幅57・身幅58・着丈68取扱商品は正規品です。（╹◡╹）♡フォロー割りあります(*゜▽゜*)999円までのお品は50円1000〜2000円までのお品は100円2001〜3000円までのお品は200円3001円〜9,999円までのお品は300円10,000円以上のお品は500円まとめ買いも割引対応しますのでコメントでお問い合わせ下さい(((o(*゜▽゜*)o)))♡発送は迅速に対応します。出来るだけコンパクトになるように発送致しますのでご理解ください。また、ヴィンテージ、古着、中古ですので見落としのキズ、ヨゴレなどあると思います。基本的にナチュラル由来成分の除菌ミスト後、高温でのスチーム処理をしています。商品によっては性質上、前記処理が難しいものやクリーニング処理後の出品が難しく、していないものもあるので、古着に慣れている方、ご理解ある方、ご購入ください。前記の通りですので重大な欠陥がない限り返品などには対応しませんので、気になる方は出来るだけお応えしますので、ご質問下さいm(__)mサイズは平置きメジャー計測なので参考程度にお考えください(*'ω'*)#ヴィンテージ #ビンテージ #古着 #古着女子 #おしゃれ #アメカジ#ダブルアールエル #ラルフローレン #リーバイス #リアルマッコイズ#ポロカントリー #東洋エンタープライズ