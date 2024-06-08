【正規新品未使用】アミリ AMIRI ロゴキャップ※在庫残り僅かです！！

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〈AMIRI〉アミリM.A.LOGOTRUCKERHAT・MAロゴトラッカーハットキャップ(191846250978)●アメリカ製●カラー・素材・ブラック・表地：コットン100%・裏地：リヨセル100%●サイズ・ツバ：7.0cm・円周：56.0cm〜61cm（調節可能)●仕様・コットンキャンバス・アイレット・前面にロゴ刺繍・背面にレザーのロゴパッチとロゴのハードウェア・調節ができるスナップバックーーーーーーーーーーーーーーーーー【ご購入前にお読みください】※※※当該商品についてですが、メルカリ内で、「正規店購入」で「新品未使用品」にも拘らず「並行輸入品」という理由で大変安価で販売されている販売者がおられます公式サイト等のオフィシャル商品情報から正しい商品選択のご判断されますことをおすすめいたします※※※■ご注文/ご入金確定後のキャンセル・交換（サイズ交換）は致しかねます。■お取り扱い商品は、全てブランド直営店・正規代理店にて買付を行っておりますので、安心安全です。■ご使用のPC・スマホの画面により、カラーの見え方に少々誤差が生じる場合がございます。■輸入時より目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございますが、素材上の性質・風合いとなります。■シーズンアップデート、または製造元都合により、デザイン・カラー・素材掲載画像、または商品説明より若干の仕様が異なる場合がございますので、予めご了承ください。■商品サイズ表記・実寸につきましては、海外提携先のショップガイドとなります。ーーーーーーーご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ^^カラー...ブラック