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アナザーヒロイン　ヒロインデイズ　小豆畑あこ役　今谷皆美さん　直筆サイン色紙
商品番号 E18104887402
商品名

アナザーヒロイン　ヒロインデイズ　小豆畑あこ役　今谷皆美さん　直筆サイン色紙
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アナザーヒロイン内のヒロイン、小豆畑あこの声優今谷皆美さんの直筆サイン色紙です。以前同ゲーム内のキャンペーンに参加した際に当選した物ですが、飾る場所が現状無い為出品させて頂きました。自宅にて未開封のまま暗所保管してた為特に目立つ傷等無いと思います。現在不規則な勤務の為、購入時期によっては発送に遅延が生じる可能性があります。その他質問等承ります。声優直筆サイン色紙アナザーヒロインアナヒロヒロインデイズ今谷皆美サイン有無···有りグッズ種別···色紙性別···女
http://narcologia.ru/goods/housekeeper499609.html
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