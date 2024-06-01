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カルティエ メンズ レザー ベルト
商品番号 D46389619956
商品名

カルティエ メンズ レザー ベルト
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 3,344 円
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商品詳細

カルティエレザーベルトバックルに擦り傷有レザー部は状態いいです。使用は結婚式等に数回購入2005年バックルサイズ24mmx79mmベルトサイズ幅20mm長さ1m6cm(バックル含めた全長)誤差ご了承ください。
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