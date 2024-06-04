8C146/ルイヴィトン/ベルト/ダミエコバルト/サンチュール シドニー/黒

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ご覧頂きありがとうございます^_^こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。★商品詳細★【LouisVuitton/ルイヴィトン】ルイヴィトンのベルト、サンチュールシドニーです(*'▽')ルイヴィトンらしい上品なお品☆彡ファッションの1ポイントにオススメです♪▼サイズ表記サイズ100/40全長約114.3㎝幅約3.4㎝留め具～穴まで約91.5㎝～101.5㎝(5穴調節)バックル縦約5.9㎝×横約4.6㎝※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。▼仕様-▼シリアルCT5103▼付属品-▼状態外観USED品になりますので、使用・保管に伴う、擦れ傷や汚れ、シワ、型崩れ、穴の広がりや表面のひび割れ、金具部分の小傷やくすみ汚れなどはございますが、その他大きく目立ったダメージはなく、まだまだご使用して頂ける状態です☆彡▼備考目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。#LouisVuitton#M9569#メンズ#ブラック#シルバー金具