アディダス スタンスミス adidas STAN SMITH GZ6314

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美品⭐︎アディダススタンスミスadidasSTANSMITHGZ6314室内で1度試し履きをした程度です。足底のゴムに薄く汚れがついています（写真7枚目参照）が状態は良いです。箱はありません。商品番号GZ6314カラー展開■ブラック/カレッジグリーン商品詳細50年以上にわたり、アディダスのアイコンであり続けるスタンスミスのご紹介です。今回のモデルは、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を50%以上使用したアイテムとなっております。横幅が広めなので、足幅が広めな方でも楽々着用頂けます。ブラックのカラーは落ち着いたスタイリングを演出し、コーディネートしやすいオススメのカラーです。素材アッパー：合成皮革アウトソール：ゴム底生産国インド#adidas#スタンスミス#ブラック#27.5