[新品未使用] クロムハーツ ハワイ ホノルル限定 キャップ トラッカーキャップ

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即購入可能。ご注文後は、即日配送いたします。私のプロフィールと評価コメントをご覧ください。他でも出品しており、突然削除する可能性がございます。【説明】高品質なレザー製品で知られるラグジュアリーブランド「クロムハーツ」のトラッカーメッシュキャップの新品未使用品です。こちらはハワイ正規店で購入したホノルル限定の100%正規品です。なおハワイの正規店は完全予約制で電話等で事前の入店予約が必須でした。もちろん新品未使用。日本では手に入れることができない激レア品です。ハワイやクロムハーツ好きにはたまらないデザインとなっております。▼ブランド／CHROMEHEARTS（クロムハーツ）▼サイズ（頭周り）／53〜60cm▼付属品・購入証明書/インボイスのコピー（個人情報部分を隠したもの）国内正規店でのアフターメンテナンス可能です。★ショッパーは付きません▼購入場所CHROMEHEARTSハワイホノルル正規店（2023年7月3日購入）その他、細かいデザイン確認のご希望などご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。カラー···ブラック形···ベースボール#CHROMEHEARTS#クロムハーツ#ハワイ正規店購入#ワイキキ#ホノルル#黒#ブラック#Aires12_list