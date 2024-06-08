WINS HOUSE ホワイトボディー パイソン【蛇革 牛革】

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半年弱使用しました。色合い折れ目等、写真を参考にして下さい。素人保管ですので、ご理解の上ご購入お願いします。ダイヤモンドパイソン（にしきへび）の革をバックカット（背割り）し、腹部をメインとしたロングウォレット。蛇革はホワイトカラーにし、光沢感を抑えたマット（艶消し）仕上げに。その為、ソフトな肌触りと柔軟性が生まれ手に馴染むしっとりとした感触は、他の皮革では味わえないパイソン特有な質感に。そして使い込む程にパイソンは綺麗な飴色へと変化していくのが楽しめるところ。ボタン部分には今では入手困難になった１９７０年代アメリカ製１＄コインをつけ迫力のあるデザインに。【内装】札入れ：２か所 カードポケット５ヶ所 小銭入れ：１ヶ所（ファスナー式）Size:縦19cm×横9.5cm×厚み2.5cm※本製品はハンドメイドの為、若干サイズが異なる場合もございます。Material:蛇革牛革白銅「USAオールド1ドル(ボタン部分)」合金（金属部分）Color:パイソンホワイトカラー(インナーベージュ(ヌメ）)ご注意・革製品について◯本製品は、HANDCRAFTにて自然な風合いを生かしハードな感性にこだわり本革を使用した商品です。◯この素材には表面の色止め加工を最小限にとどめ、その為多少の色落ち、ヤケ、また雨や水気によりムラが出たりする事があります。◯蛇革や鰐革など動物一定の柄は、同じものはございません。その為、掲載された商品の柄と異なります。◯WINSHOUSEの商品では、一部USA硬貨が使われておりますが、年代や柄等お選び頂く事は出来ません。・商品画像◯お客様お使いのモバイル機器やPC環境により、色合い等が実際の製品と異なって見える場合がございます。¥52,800税込