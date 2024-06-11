新品 イルビゾンテ 本革 レザー 財布 ウォレット ワニー コレクション ヌメ

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新品本革レザーイルビゾンテILBISONTE長財布ロングウォレットwダブルフラップ日本限定希少ワニーコレクションヌメナチュラルc0881NATURAL完売商品！限られた店舗のみで販売された希少なワニーコレクション。コンチョ、ボタンがアクセントになったお洒落な長財布です。定価55,000円の商品です。目を引く二つのフラップ場面にあった使い方でその必要性とデザインに納得頂ける商品です。*上側のフラップを開けると奥にはマチの無いフリースペース・カードのほかにお札や通帳の収納も可能。・中央にはジッパー付きのコインポケット。・中には１２個の個別カードポケットが備わってます。※こちらヌメ革、ナチュラルカラーのため保管によるエイジングや金属部分に変色、表面や一部スレ等みられる場合があります。未使用品ですが、気になる方はご遠慮ください。■仕様：ファスナー付き小銭入れ1マチ付き札入れ3マチなし札入れ2カードポケット12■C0881..P■カラー：120■平置き実寸18.7×10.2×2.5cm※素人採寸、素材の特性上、多少の誤差はご了承下さい。■素材:VACCHETTA(牛革)■状態：新品未使用タグ、保存袋付き素人保管、素材の特性上、多少の変色などがある場合があります。新品、未使用品