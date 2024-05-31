美品 tony lama ウエスタンベルト レザー

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【ブランド】tonylamaトニーラマ【商品説明】ベルト【サイズ】表記・全長約110.5cm・縦幅 約3.6cmバックル・縦幅 約6cm・横幅 約8.5cm【カラー】ブラック【商品の状態】こちらの商品はランクB【SS】タグ付き、新品未使用品【S】タグは、ついてないが新品のお品物。【A】新品同様に近いもの。状態がよい。【B】多少の使用感はあるが、状態の良い美USED。【C】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。【D】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【E】使用感とダメージが大幅にあるもの。【R】デッドストックor激レア。▪️注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止のため、ご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。素人検品出品のため当方の記載確認ミスがあっても返送の往復送料は購入者負担とさせて頂きます。古着をご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの返品はご遠慮下さい。ご理解同意出来る方のみお願い致します。トラブルを未然に防ぐために、購入前に一度プロフィールをご確認下さい！素材···本革カラー···ブラック21