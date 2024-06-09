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【GANZO】シンブライドル 二つ折り財布 【美品】
商品番号 I82885103361
商品名

【GANZO】シンブライドル 二つ折り財布 【美品】
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鞄に入れてローテーションで使用しておりました。お色はブラック。内側はエイジングが進んできております。本体のみなのでお安く設定させて頂きます。現行より収納が多く使いやすいです。値下げ、質問、返品等受付けません。
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