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MERRELL メレル　ジャングルモック　Jangle Moc 27.5cm
商品番号 Y58173105821
商品名

MERRELL メレル　ジャングルモック　Jangle Moc 27.5cm
ブランド名 メレル
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名MERRELLメレル　ジャングルモック　JangleMoc27.5cm●サイズJP:27.5cmUS:9.5●状態傷が若干ありますが、ソール等は綺麗な状態ですので、まだまだ使用していただけると思います。写真を追加しておきますので、ご確認ください。※USED・古着になりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。シーン···トレイル/トレッキングメインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード
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