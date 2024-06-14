LOUISVUITTON ポルトフォイユ長財布

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンポルトフォイユブラザモノグラムホワイトロゴストーリーエクリプスタイガラマメンズ長財布です。カラー···グレー5年くらいまえに購入し1年くらい使用していました。写真の通り少し亀裂やシミはありますがまだまだキレイです。コインケース内擦れと汚れがあります。中古品であることをご理解していただける方のみ購入お願いします。箱お付けします。
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