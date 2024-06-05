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NEW ERA　エンゼルス　キャップ
商品番号 M14682881549
商品名

NEW ERA　エンゼルス　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,588 円
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商品詳細

カラー...ホワイト形...ベースボール以前、こちらで新品を購入しましたが、サイズが合いませんでした(T_T)室内で試着しましたが、未使用に近いにしています。発送の際は、折り畳んで発送させていただきますので、よろしくお願い致しますm(__)m　#ANGELS　#大谷翔平　#MLB
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