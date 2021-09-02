ヴィヴィアンウエストウッドVivienne　アングロマニア　イタリア製Tシャツ

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ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニアのイタリア製Ｔシャツです。表記サイズ：Ｓ素材：綿100％平置き実寸サイズ（素人採寸につき、誤差ご容赦ください）身幅３８ｃｍ 着丈５６ｃｍ 肩幅３４ｃｍ 袖丈１４ｃｍ私見では目立つダメージの無い美品と思いますが、古着であり、個人の長期保管品である旨はご理解ください。気になる点がございましたら、必ずご購入前にお問い合わせください。他にもFOTUSなど、商品を多数出品しております。かなり昔の物もありますので、よろしければご覧ください。宜しくお願いいたします。#サイバードッグ#CYBERDOG#W\u0026LTカラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···春、夏、秋