EMPORIO ARMANI エンポリオ アルマーニ　ベルト　aq8409

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[商品名]EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニベルトメンズ[サイズ]88～105cm（８穴調節） 幅4cm[素材]キャンバス[付属品]無し[色]紺白×シルバー金具[状態][A][PRコメント]エンポリオアルマーニより、カジュアルにも使えるキャンバス地のベルトが入荷。ネイビー×ホワイトにシルバーバックルが爽やかな印象。ゴルフの時にも活躍してくれそうですね♪【発送について】こちらはゆうパケットorレターパックライト（郵便受け配達）でご発送いたします。■配送区分：送料無料■配送地域：全国■備考：配達補償なし/配達日時指定不可/のし・ラッピング不可/同梱発送不可※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。