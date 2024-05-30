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希少⭐️ポールスミス★財布★マルチカラー
商品番号 B30306911651
商品名

希少⭐️ポールスミス★財布★マルチカラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···三つ折りご覧頂きありがとうございます。中古品である事にご理解ある方のご購入をお願い致します。素人検品のため、ご了承下さい。自宅保管品になります。⭐︎神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎サイズ　　　　　縦9×横10×マチ2.5(cm)　　※多少の誤差はお許しください素材　　　牛皮　羊皮多少使用感はありますが、状態は悪く無いと思います。希少な、マルチカラーのストライプ柄です。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict7818.html
http://narcologia.ru/goods/mythic271235.html
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