希少⭐️ポールスミス★財布★マルチカラー

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商品詳細
財布形···三つ折りご覧頂きありがとうございます。中古品である事にご理解ある方のご購入をお願い致します。素人検品のため、ご了承下さい。自宅保管品になります。⭐︎神経質な方はご遠慮下さい。⭐︎サイズ 縦9×横10×マチ2.5(cm) ※多少の誤差はお許しください素材 牛皮 羊皮多少使用感はありますが、状態は悪く無いと思います。希少な、マルチカラーのストライプ柄です。宜しくお願い致します。
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