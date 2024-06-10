ニューエラ　ナイトメアビフォークリスマス　ティムバートン　スナップバックL~xL

鬼才ティムバートン監督のコラボ。ナイトメアビフォークリスマス。フロント、サイドの刺繍部分は蓄光でクラブとかいくとほんのり光るそうですが普段はブラック\u0026ホワイトでクールなキャップです。特にフロントの文字の多さはクールですね。サイズはスナップバックなので調整可能。ＬからXLです。もちろん新品未使用ですので。



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