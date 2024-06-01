✨希少✨OLD STUDベルト オールド スタッズ ターコイズ ヴィンテージ ...

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他にも多数出品中！プロフを是非ご覧ください！↓↓↓↓↓↓↓ #USclotメンズ 他にも多数出品中 タップしてご覧頂けます◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇全商品お値引きしますのでお気軽にコメントください。よろしくお願いします(*^^*)◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇商品説明■オールドスタッズのターコイズスタッズヴィンテージベルト■ターコイズスタッズが珍しいかと思います！■インディアンのデザインが素晴らしいです！■ヴィンテージの革ベルトで、デザインもカッコイイです！■アメカジ、ヴィンテージ、ＨＴＣ、FANNY、古着、バイカー、インディアンジュエリー、革製品、革物好きにオススメです！■ヴィンテージベルトですので、当たり前のように、革独特の傷等、汚れ等、シワなどあるかと思いますのでご理解の程よろしくお願いします。■スマホ撮影の為多少の色の誤差はご了承 下さい。■購入前にコメントをいただけるとありが たいです。■早い者勝ちとなりますのでよろしくお願 いします。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇★★カラー茶色系★★サイズバックル込みの長さ約119.5cmぐらいバックルなしの長さ約106.5cmぐらいベルトの幅約3.5cmぐらいベルトの厚さ約2ミリぐらいベルト穴最大の長さ約96cmぐらいベルト穴最小の長さ約82cmぐらいベルト穴の採寸はバックルはなしの長さです。素人採寸ですので少しの誤差はあるかと思いますのでよろしくお願いします。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇★★商品の状態■自宅保管ですのでご理解の程よろしくお願いします。■特別に目立つような傷等汚れは見受けら れません。■あくまでも中古品となりますのでご理解 の上宜しくお願いします。