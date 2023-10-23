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SexyStonesRecordsセクシーストーンズレコード財布浅井健一
商品番号 R29340717509
商品名

SexyStonesRecordsセクシーストーンズレコード財布浅井健一
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

受注生産！スリングブレード（スエード）Version1※新品未使用ですが購入時点で付いていた傷等もあります。また商品状態については個人差がありますので、完品をお求めの方、神経質な方のご購入はお控え下さい。※専用には対応できませんので、値下げ後は速やかに購入をお願いします。表素材:国産牛革ブラックスエード外周中面素材:牛革ブラック表革（ロマーネ）サイズ:約縦約19.5cm　横10cm　厚さ3cmコンチョ:真鍮古美メッキ※再販のVersion2は縦、横が5mmづつ大きくなっており、DIJ刻印が黒くなっています♯浅井健一♯ベンジー♯セクシーストーンズレコード#SexyStonesRecords♯BLANKEYJETCITY♯ブランキージェットシティ♯ウォレット#財布#SHERBETS#シャーベッツ
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