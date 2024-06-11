【美品】Y3 Tokyo キャップ Lサイズ ワンダーシルバー

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商品詳細
Y3Tokyoキャップ一度だけ被りましたが、サイズが合わなかったため出品します。COLOR：WONDERSILVERワンダーシルバーSIZE：OSFLサイズ目安高さ頭周りつばOSFLL10.5〜61.57.0単位：cmQUALITY：リサイクルポリエステル100%ブランド：Y-3品番：IT7789性別：ユニセックス#Y3#Y3Tokyo#帽子#キャップ#Lサイズ
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