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【美品】Y3 Tokyo キャップ Lサイズ ワンダーシルバー
商品番号 L83538385995
商品名

【美品】Y3 Tokyo キャップ Lサイズ ワンダーシルバー
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y3Tokyoキャップ一度だけ被りましたが、サイズが合わなかったため出品します。COLOR：WONDERSILVERワンダーシルバーSIZE：OSFLサイズ目安高さ頭周りつばOSFLL10.5〜61.57.0単位：cmQUALITY：リサイクルポリエステル100%ブランド：Y-3品番：IT7789性別：ユニセックス#Y3#Y3Tokyo#帽子#キャップ#Lサイズ
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