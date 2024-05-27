【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　Tシャツ　黒　L　バーバリー　508

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新品未使用タグつき。人気完売品値下げ不可BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジの半袖Tシャツ。【商品説明】裾部分にプリントをあしらったＴシャツ。素材には表裏で表情の異なるダブルフェイス生地を使用。表は綿でフラットに、裏はポリエステルでメッシュ調に仕上げる事で肌離れの良い生地になっています。ＵＶカット・吸水速乾も兼ね備えた機能性も特徴です。【サイズL】着丈70身幅55肩幅49袖丈22【カラー】ブラック【素材】綿66%ポリエステル34%#トップス#Tシャツ#ティシャツ#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCHアーバンリサーチ#GROBALWORKグローバルワーク#LAKOLE#THESHOPTK#GAPギャップ#H\u0026Mエイチアンドエム#ZARAザラ#Bershkaベルシュカ#BEAMSビームス#TKタケオキクチ#MKミシェルクラウン#BOYCOTTボイコット#RAGEBLUEレイジブルー#UNIQLOユニクロ#GUジーユー#RUPERTルパート#R.NEWBOLDアールニューボールド#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#nanouniverseナノユニバース#SHIPSシップス#HAREハレ#CIAOPANICチャオパニック#HIDEWAYSハイダウェイ#coenコーエン#PaulSmithポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSHマッキントッシュカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬