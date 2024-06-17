高級品 マストドゥカルティエ Cバックル ゴールド金具 レザー ベルト ボルドー

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商品詳細
ワインレッドシボレザーマストラインmurtdecartier廃盤サイズ（約）全長１０５センチ、対応ウエスト８５～９５センチユーズド品になりますので、若干使用感あります。ただ、目立つ傷、汚れもないので綺麗なお品物です。写真で確認お願いします。気になる点ありましたらお気軽に聞いてください。日本流通自主管理協会加盟(AACD)のブランドリユース店から購入しています。レディース、メンズ、どちらにも使えるユニセックスです。よろしくお願いします。
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