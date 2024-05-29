489 新品 DAKS ダックス ラピスラズリ ストーン ネクタイピン タイバー ...

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#ナナのネクタイ ←ここをクリック●ブランド：DAKS LONDON ダックス ロンドン●状態：新品未使用 ●原産：日本製●色：シルバー・ブルー●実寸サイズ（単位cm）※多少の誤差はご了承ください：長さ約5.8ケース付き。●定価：8,800円●CODE：489-yb-SQ【商品説明】由緒ある英国王室御用達ブランドとしての品格を守り、顧客から信頼される品質へのあくなき追求を続けるブランドDAKS(ダックス)のアイテムです。ラピスをインレイしたスタイリッシュなネクタイピン。胸元のラピスブルーが綺麗です。結婚式や入学式などのフォーマルなシーンをはじめ、ビジネスシーンや就職の面接などで活躍してくれます。落下防止チェーン付きです。◆その他：・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微キズ、微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。・国内正規販売元より購入しております。