バラ売可能 BackChannel BKCNL CAP キャップ

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バラ売可能BACKCHANNELバックチャンネルSNAPBACKCAPあまり着用する機会が無かったので目立った汚れや破れもなく状態は良いです。商品購入後は、なるべく迅速に発送致しますが、土・日・祝日は発送できかねますのでご了承下さい。お急ぎの方は必ずご購入前にコメント欄にて発送可能日のご確認を宜しくお願いします。郵便事故（破損、紛失等）につきましてはこちらでは一切責任は負いかねますのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。あくまで素人保管になりますので、傷や汚れなどある場合がございます。商品のすり替え等防止の為、如何なる理由でも返品・交換はお受け致しかねます。トラブル防止の為、状態に少しでも不安をお持ちの方や神経質な方・完全品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。