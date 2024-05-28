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【SOL着用】Chrome Hearts CH Baseball Cap 黒 黄
商品番号 J73323396791
商品名

【SOL着用】Chrome Hearts CH Baseball Cap 黒 黄
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChromeHeartsCHBaseballCapHat\"BLACK/YELLOW\"クロムハーツCHベースボールハット\"ブラックイエロー\"キャップBIGBANGのSOL(TAEYANG)着用です。状態新品未使用カラーブラック/イエロー(黒、黄色)サイズフリーサイズ付属品なし2023年5月、本国(アメリカ)のクロムハーツにて購入しました。国内ほぼ入荷ないため超貴重なアイテムです。個人情報を削除したインボイス(コピー)を付属可能です。よろしくお願いします。
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