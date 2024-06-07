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新品未使用 ジャックパーセル 迷彩 カモフラ スニーカー 26㎝ コンバース オールスタータグ付き 箱ありサイズ 26㎝表情豊かなディテールが魅力の\"JACKPURCELL(ジャックパーセル)\"。1932年の誕生時は、\"スポルディング\"社からバドミントンシューズとしてデビュー、世界最高水準の耐久性とグリップ力を武器に屋内競技で支持を集めた。その後、\"B.F.グッドリッチ\"社を経て、1972年に\"CONVERSE(コンバース)\"に版権が移った。アイコニックなつま先の通称\"スマイル\"やヒールラベルの\"ヒゲ\"などのディテールで、年齢や性別、スタイリングを問わず多くの人々に愛用されている。ブランドを代表するパターンの一つ通称\"83カモ\"を落とし込んだ\"JACKPURCELL\"が登場。洗いを施した柔らかな風合いのキャンバス素材で構築したアッパーは、1983年に初めて柄物として登場したウッドランドカモをプリント。さらに艶出しを施した生成りテープやコットンシューレースなど、\"U.S.オリジネイター\"のスペックを搭載。古き良きアメリカンビンテージのような風合いは、いつの時代も愛されてきたブランドや名作の歴史と交差する見事な仕上がりとなっている。#biotopeフォロー割他にもたくさん出品中です