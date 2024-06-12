supreme メッシュ キャップ PRESIDENTE シュプリーム

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2010SSsupremeこちらでお譲りいただき、数回着用しております。2010春夏のアイテムです。特に目立った汚れなどはありませんが、13年前のアイテムであること、中古にご理解の上、ご購入ください。