ヨウジヤマモト×SUPREMEシュプリーム プリントTシャツ Lサイズ USA製 ...

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#T31商品をご覧いただきありがとうございます。★他にも柄シャツ、ネクタイ、ビジネスアイテム、アウトドアアイテム、スポーツアイテム、古着など多数に渡り出品しております。お時間があればご覧くださいませ。★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください。①10,000円以上〜「500円OFF」②5,000〜9,999円 「300円OFF」③2,001〜4,999円 「200円OFF」④2,000円以下は対象外です。ご検討くださいませ。○商品プリントTシャツUSA製○ブランドSUPREME×ヨウジヤマモトヨウジヤマモト×シュプリーム○色ホワイト○サイズLサイズcm表記です身丈76肩幅51身幅55袖丈23★素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。○商品説明★商品は中古品になります。神経質な方は購入をお控えくださいませ。SUPREMESupremesupremeシュプリームビッグプリントLサイズビッグシルエットオーバーサイズビッグサイズUSA製アメリカ製米国製ヨウジヤマモトYOUJIYAMAMOTOYoujiyamamotoyoujiyamamotoヨウジヤマモト×シュプリームビッグプリントカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋