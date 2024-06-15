HTC ジッパーロングウォレット　ブラックレザーxシルバースタッズ

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値下げします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布HTCのジッパーロングウォレットです。シールド型のStar\u0026Stripeをスタッズで描いています。両サイドはカードが入り、真ん中は小銭入れ。お札は折らずに入れられます。レザーカラー：ブラックスタッズカラー：シルバースタッズSIZE:W約200mm×H約100mm※新品で購入しましたがハンドメイドの為、元から多少の傷がありました。予めご了承ください。不明な点が質問下さい。