わんぱくデニス 90s アイルランド製 漫画 アニメ 半袖Tシャツ

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商品詳細
▶【メルカリ便送料無料】24時間以内発送でお届け♪▶ご購入についてコメント不要、即購入もOKです(*ᵕᴗᵕ*)▶商品リストリスト →#LockerRoom_Tシャツ全商品リスト→#LockerRoom_古着-----------▶サイズ表記：ー表記着用感：M相当※着用感は当アカウントの独自の基準によるサイズ感です。必ず実寸をご参考にお願いします。実寸：cm(多少の誤差がございます)着丈：74身幅：48肩幅：45袖丈：18*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。-----------▶商品詳細年代 ：90年代生産国 ：アイルランド製ブランド：ー素材 ：綿100%特徴 ：-----------▶コンディション ：丈長のシルエットです。裾近くにピンホールがございます。また、所々にペンキ汚れやシミがございます。オールド・ヴィンテージのリアルな表情としてご理解ください。(o^^o)*神経質な方、ヴィンテージ·古着にご理解の無い方はお控えください-----------▶お値引きについて【フォロー割り\"通常価格\"から10％割引き！】フォロー割りご希望の方は→簡単な2ステップ♪①フォローする②コメント欄より【フォロー割り希望】とお伝え下さい。*ご希望の方は必ずご購入前にコメントをお願いいたします。-----------▶カラー#古着#メンズCN：2494
http://narcologia.ru/goods/secretarial278816.html
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