USA レザーベルト ダークブラウン 本革 メンズL相当 080923aw267

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商品詳細
USAレザーベルトダークブラウン本革メンズL相当アメリカ古着080923aw267です。アメリカ古着のレザーベルトです。カラーはダークブラウン。金属部分はシルバーカラーです。レザーパンチなどの工具で穴を増やすことができます。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】レザー【採寸サイズ】＊バックルの長さ含む全長：約117cm最大ウエスト：約106cm幅：約3.2cm
http://narcologia.ru/goods/freezer780598.html
http://narcologia.ru/goods/approximate247920.html
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