【送料無料】★Stefano Corsini レザーメッシュベルト ユニセックス

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K10-0220ご覧頂きありがとうございます^_^⚠️多数出品しておりますのでご覧くださいませ。↓↓↓#bullurato服飾雑貨#bulluratoレディース#bulluratoメンズ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★フォロワー、おまとめ購入のみお値引対応させて頂きます。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらの品は細く切った革を、表も裏も革の銀面（つるつるした方）が表面に出るよう編んだメッシュレザーのベルト。革を編んである芯の部分にゴムを組み込んであるため10%以上の伸縮性が有り、どこでもお好きな場所で留められます。座ったり、力が入ったとき身体に沿って自然に伸びるので、フィット感があるのに圧迫感が少なくとても付け心地が良いです。実寸サイズ：横幅3.5c、全長107cm、バックル4cmカラー：◎状態◎使用に伴う生活傷あります。中古衣料品、中古天然革製品などの風合いにご理解いただける方のみよろしくお願い致します。他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m#bullurato