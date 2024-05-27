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90s NIKE JORDAN flight オリジナル 銀タグ ナイキジャパン
商品番号 W86468322353
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90s NIKE JORDAN flight オリジナル 銀タグ ナイキジャパン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,840 円
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商品詳細

NIKEナイキナイキジャパンmadeinJAPAN日本製vintageヴィンテージビンテージ80年代80s90年代　90sオリジナル　当時物JORDANジョーダンJUMPMANジャンプマンflightフライトロゴ銀タグ白タグ袖、裾、共にシングルステッチcotton綿100%TシャツAN#56323CA#05553ジョーダンシリーズでありながら、一度Flightカテゴリーとして発表されたのが1989年発表のAIRJORDANⅣこちらは90年代初期に、NIKEJAPANナイキジャパンのライセンス製品として発売された日本製オリジナルの一枚です。size表記XL素人採寸ですが、平置き実寸で肩幅　51cm身幅　56cm着丈　65cmこの年代、状態、何よりこのサイズ感は、探してもなかなか見つからないレアな一枚かと。目立つ傷や汚れなど無く、状態良好な古着です。お好きな方にお譲り出来たら嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。2023.7.26HHカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/housekeeper687209.html
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