クロムハーツ　トラッカーキャップ　CHロゴ

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商品詳細
カラー···ブラック【説明】高品質なレザー製品で知られるラグジュアリーブランド「クロムハーツ」のトラッカーメッシュキャップ（ホノルル限定デザイン）の新品未使用品です。前パッチの下部が「Honolulu」になっています。こちらはアメリカハワイ正規店で購入したホノルル限定の100%正規品です。なおハワイのクロムハーツ正規店は完全予約制。事前入店予約が電話等で必須のため英語が必要です。誰でも入店できる訳ではございません。もちろん新品未使用。ハワイ正規店限定のため、日本では手に入れることができない激レア品です。ハワイやクロムハーツ好きにはたまらないデザインとなっております。▼ブランド／CHROMEHEARTS（クロムハーツ）▼サイズ（頭周り）／53〜60cm▼付属品・購入証明書/インボイスのコピー※個人情報部分をインクで隠したもので、国内正規店でのアフターメンテナンス可能です。※ショッパー（大）は付きません。▼購入場所CHROMEHEARTSハワイホノルル正規店（2023年7月3日購入）
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