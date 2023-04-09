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クロムハーツ　トラッカーキャップ　CHロゴ
商品番号 B60569455387
商品名

クロムハーツ　トラッカーキャップ　CHロゴ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 19,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック【説明】高品質なレザー製品で知られるラグジュアリーブランド「クロムハーツ」のトラッカーメッシュキャップ（ホノルル限定デザイン）の新品未使用品です。前パッチの下部が「Honolulu」になっています。こちらはアメリカハワイ正規店で購入したホノルル限定の100%正規品です。なおハワイのクロムハーツ正規店は完全予約制。事前入店予約が電話等で必須のため英語が必要です。誰でも入店できる訳ではございません。もちろん新品未使用。ハワイ正規店限定のため、日本では手に入れることができない激レア品です。ハワイやクロムハーツ好きにはたまらないデザインとなっております。▼ブランド／CHROMEHEARTS（クロムハーツ）▼サイズ（頭周り）／53〜60cm▼付属品・購入証明書/インボイスのコピー※個人情報部分をインクで隠したもので、国内正規店でのアフターメンテナンス可能です。※ショッパー（大）は付きません。▼購入場所CHROMEHEARTSハワイホノルル正規店（2023年7月3日購入）
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